Ffs: amianto, test negativi per aria e suolo

BELLINZONA - Le Ffs hanno comunicato che i test relativi alla presenza di amianto su aria e suolo sono negativi. «E nessuna criticità emerge per gli stabili in cui è presente», in particolare nella struttura degli edifici. Lo riporta LaRegione.

Riaperto il dossier sull’amianto alle Officine, le analisi si sono rese necessarie in relazione ai decessi avvenuti a causa della sostanza respirata in passato.

Il portavoce Patrick Walser ha spiegato al giornale che regolarmente vengono svolti incontri e valutazioni con gli specialisti del settore. L’ultimo sopralluogo è avvenuto il 3 settembre scorso, grazie alla presenza della ditta Econs. Le analisi continueranno anche in futuro, comprese quelle per il sottosuolo in ogni fase di lavoro.

È stato inoltre ribadito che «oggi le lavorazioni sui veicoli e sulle componenti ferroviarie vengono eseguite in piena sicurezza».