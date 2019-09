Scontro tra una vettura e un'auto d'epoca, due feriti in Valle Verzasca

GORDOLA - È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto sabato mattina, attorno alle 9.30, sulla strada cantonale della Valle Verzasca in territorio di Gordola.

Un automobilista 61enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Zurigo stava circolando a bordo di una Subaru sulla strada cantonale in direzione di Lavertezzo quando, giunto all'altezza di un piazzale poco dopo la diga della Verzasca, ha iniziato il sorpasso di una vettura d'epoca che lo precedeva. Quest'ultima stava però svoltando a sinistra, e i due veicoli si sono scontrati. A seguito dell'urto la seconda vettura ha terminato la sua corsa capovolta sul fianco.

Alla guida dell'auto d'epoca con targhe francesi vi era un 64enne e una passeggera 67enne, entrambi cittadini francesi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA con due ambulanze ed un'automedica per prestare le prime cure ai feriti ,in seguito trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. L'uomo avrebbe riportato ferite serie, ma non tali da metterne in pericolo la vita. La donna è rimasta ferita leggermente. Illeso il 61enne.

Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Intercomunale del piano per il disciplinamento del traffico.

Rescue Media