MAGGIA - Un anziano cacciatore - un 80enne italiano, domiciliato in Vallemaggia - è morto questa mattina in seguito ad una caduta in montagna in territorio di Maggia. L’infortunio letale, riferisce la Polizia cantonale, è avvenuto poco dopo le 11.30 in Valle di Ringio, in zona Aiarlo, a circa 1’200 metri di altitudine.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del cacciatore. La salma dell’uomo è stata trasportata a Locarno.