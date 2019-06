Frena per evitare un'auto e cade, scooterista in ospedale

MANNO - Stava circolando da Bioggio in direzione di Manno quando, nel tentativo di evitare un'auto, ha frenato e ha perso il controllo dello scooter, finendo a terra. È successo questa sera, attorno alle 19:30, a uno scooterista in via Cantonale, all'altezza del distributore Eni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure allo sventurato, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono note ma, secondo quando riferisce Rescue Media, non dovrebbe avere riportato ferite particolarmente gravi.

I pompieri di Lugano hanno provveduto alla pulizia del campo stradale. Sul luogo dell'incidente anche la polizia per i rilievi del caso e il disciplinamento del traffico.

Rescue Media