Si ferisce cadendo in una scarpata

GORDOLA - Un infortunio è avvenuto attorno alle 2.30 di giovedì mattina, in via dei Lupi a Gordola. La dinamica non è al momento ancora chiara ma secondo le prime informazioni - riferite da Rescue Media - un uomo si è ferito cadendo in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che, considerata la posizione scomoda ed il luogo impervio, hanno allarmato per il recupero l'Unità di Intervento Tecnico dei pompieri di Locarno che ha provveduto al trasporto in sicurezza dello sventurato, preso poi in consegna dal personale sanitario.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale la Carità. Secondo una prima valutazione le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Rescue Media