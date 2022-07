Luglio tra i più caldi della storia e da record nel sud del Ticino

STABIO - Il mese di luglio di quest'anno è stato uno dei più caldi in Svizzera dall'inizio delle misurazioni sistematiche, anche se non abbastanza per battere i record nella maggior parte delle regioni, secondo i bilanci di differenti servizi meteorologici. Fa eccezione il sud del Ticino dove a Stabio la colonnina di mercurio ha toccato in luglio i 36,5 gradi, mai segnati prima, secondo SRF Meteo.