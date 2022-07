La nostra vacanza di 51 giorni senza bagagli tra Cambogia e Vietnam

Budget limitato ma avventura senza limiti - Insomma niente resort a cinque stelle, abiti da cocktail, ma solo zaini in spalla, ostelli e tanta avventura. Benvenuti tra la generazione backpackers: quelli che viaggiano a lungo con un budget limitato, spendendo oculatamente nell'economia locale per vitto, trasporti e alloggi. Tutto all’insegna dell’avventura e dell'improvvisazione. «Di sicuro c’è che partiremo da Zurigo e dopo 11 ore faremo scalo a Bangkok. Lì avremo 12 ore per fare un'escursione in territorio thailandese; dopodiché, una volta ripreso il volo la prima tappa vietnamita sarà la capitale Hanoi». A quel punto si apre l’ignoto: camminate a piedi tra paesi e città, spesso con mezzi di fortuna, soste in ostelli oppure ospitalità in qualche buonanima. «Speriamo di trovare uno scooter in loco a poco prezzo» ci dicono fiduciosi con l’intenzione di attraversare il Vietnam da nord a sud in trenta giorni e in 21 la Cambogia da est a ovest.