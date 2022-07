L'Ustra pensa a un pedaggio nel tunnel del Gottardo

Röthlisberger constata anche che l'aumento del prezzo del carburante non ha avuto un impatto decisivo - l'auto non viene usata meno - e prende posizione sui 60 km/h in autostrada che tanto hanno fatto discutere negli scorsi giorni. «Oggi, spesso limitiamo la velocità a 80 chilometri orari nelle ore di punta, e non solo quando il traffico è già intasato o congestionato, ma anche come misura preventiva. Questo è ormai ampiamente accettato e anche utile. Ora vogliamo testare i limiti di questo sistema e scoprire se l'armonizzazione della velocità funziona anche a 60 o 70 chilometri orari. È solo questo che vogliamo valutare: non è che la ministra dei trasporti Simonetta Sommaruga ci ha ordinato di ridurre il traffico autostradale a 60 chilometri all'ora».