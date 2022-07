Over 80, iscrizioni aperte per la quarta dose

Dove vaccinarsi

È possibile vaccinarsi presso gli studi medici che aderiscono alla campagna di vaccinazione. Si consiglia in questo caso di prendere contatto direttamente con il proprio medicoDa subito può inoltre essere fissato un appuntamento nei centri cantonali tramite la piattaforma online www.ti.ch/vaccinazione. Le persone che non avessero la possibilità di iscriversi tramite questa piattaforma possono chiamare la hotline cantonale al numero 0800 128 128 (attiva sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 17:00). Gli appuntamenti saranno disponibili nei due Centri cantonali di Quartino (Via in Paes 85, 6572 Quartino) e Tesserete (Via alla Chiesa, 6950 Tesserete) a partire da martedì 12 luglio 2022 e per le prossime tre settimane. Non sarà possibile presentarsi direttamente senza prenotazione, nella cosiddetta modalità walk in, che viene sospesa anche per chi vuole ricevere la vaccinazione di base o il primo richiamo. Per le persone con più di 80 anni la vaccinazione di richiamo è gratuita.