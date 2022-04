Lavori notturni a Quartino-Cadepezzo

QUARTINO - Prendono avvio domani, lunedì 25 aprile, i lavori notturni per la posa della nuova pavimentazione stradale sul tratto dell'A13 in via Monte Ceneri a Magadino, all’altezza dell’abitato di Quartino-Cadepezzo. «Questi lavori - precisa l'USTRA in una nota - si rendono necessari in seguito al degrado subito negli anni dall’asfalto, che verrà sostituito con una nuova miscela di tipo fonoassorbente, in modo tale da ridurre il rumore, a beneficio di tutti coloro che risiedono in questa zona».

Il cantiere sarà attivo per circa tre settimane - condizioni meteo permettendo - dalle 21 alle 5 del mattino. Durante queste notti, a dipendenza della fase di cantiere, parte del traffico verrà deviato lungo le strade comunali di Quartino (via al Trodo e via in Paes), oppure verrà gestito in modo alternato dagli agenti di sicurezza.

L’accesso veicolare alle proprietà private di Quartino e Cadepezzo sarà comunque sempre garantito. In merito alle previste chiusure e deviazioni del traffico, i residenti sono già stati preventivamente informati dal Comune di Gambarogno.