Salvataggio in elicottero per la cagnolina Jacky

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

PONTIRONE - Importante operazione di salvataggio nei giorni scorsi in val Pontirone. A essere portata in salvo è stata Jacky, una cagnolina scivolata accidentalmente in un profondo canalone.

I soccorritori del gruppo tecnico della Società protezione animali di Bellinzona (SPAB), Juanito Ambrosini e Janik Buletty, sono stati elitrasportati sul posto e hanno recuperato il cane, che è stato poi riconsegnato al suo legittimo proprietario.

La localizzazione di Jacky è avvenuta grazie alla tenacia di un abitante della valle, che, per ben due giorni, ha setacciato la zona fino ad individuare il luogo esatto dove la povera cagnolina era rimasta bloccata.

Ancora una volta tutto è bene quel che finisce bene. Questo è però già il terzo intervento dell'anno per il gruppo tecnico della SBAP, che raccomanda di tenere sempre i cani al guinzaglio durante le escursioni, in particolar modo se ci si trova in terreni impervi.