Il Comitato contro la guerra in Ucraina organizza una serata d'informazione e discussione

BELLINZONA - Il Comitato contro la guerra in Ucraina e di solidarietà con la popolazione dell'Ucraina e con chi si oppone in Russia alla guerra di Putin organizza una serata pubblica di discussione e informazione per giovedì 17 marzo. L'appuntamento è alle 20 al Ristorante Casa del Popolo a Bellinzona.

La serata verrà introdotto da un intervento di Donato Sani, slavista e storico, interprete, traduttore e giornalista freelance. Sani, spiega il Comitato, conosce la realtà ucraina in particolare Kharkiv, avendo collaborato con un’associazione attiva in ambito sociale in questa città. Nel corso della serata, se sarà possibile vista la situazione, è previsto un collegamento con persone che vivono in Ucraina e che porteranno la loro testimonianza.