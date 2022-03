Marzo è il mese del radar amico

MENDRISIO - Rallentare prego. Lo richiede il radar. Ma niente paura, in questo caso non si rischia alcuna multa. La Città di Mendrisio comunica infatti che marzo sarà il mese del radar amico. In prossimità delle scuole verrà infatti installato un apparecchio dotato di un monitor luminoso che registra e mostra al conducente la sua velocità di transito. Lo scopo è sensibilizzare l'utente e invitarlo a rispettare i limiti di velocità, in particolare in luoghi sensibili per pedoni, bambini e altri utenti della strada.

Il programma del radar amico è il seguente: