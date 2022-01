«BancaStato deve essere più trasparente!»

BELLINZONA - Questa sera il collettivo Campo Climatico si è riunito in una piccola manifestazione davanti a Palazzo delle Orsoline di Bellinzona. Il giorno e l'ora non sono stati scelti a casa: l'evento si è tenuto mentre era in atto la sessione di lavoro del Gran Consiglio «per ricordare agli eletti che la crisi ecologica è in atto e deve essere affrontata seriamente e urgentemente» ricorda il Collettivo.

«BancaStato deve dichiarare tutti gli investimenti in energie fossili e attività che contribuiscono al riscaldamento globale, ed inoltre esercitare pressione a livello svizzero per fermare tutti gli investimenti in energie fossili. BancaStato e le autorità cantonali hanno un ruolo importante e devono agire urgentemente per mitigare gli effetti della crisi ecologica e contribuire a raggiungere gli obbiettivi degli accordi di Parigi del 2015» si legge in una nota del Collettivo.

Ma gli eventi del gruppo non si fermano qui. In primavera si terranno delle conferenze in Ticino sul ruolo della piazza finanziaria svizzera nella crisi ecologica, la giustizia ecologica e sociale, e da mercoledì 27 luglio a martedì 2 agosto 2022 si terrà il Campo Climatico nel Sopraceneri, che include anche una Marcia per il Clima a Bellinzona sabato 30 luglio 2022.

