Informazioni turistiche (e non solo) nella nuova stazione

MENDRISIO - L’Organizzazione turistica del Mendrisiotto ha inaugurato oggi il nuovo Infopoint presso la ristrutturata Stazione FFS di Mendrisio. Il nuovo punto informativo è situato in una posizione ritenuta strategica ed accoglierà i turisti che scelgono di arrivare nella regione utilizzando i mezzi pubblici, ma non solo.

Il progetto di questo Infopoint è un obiettivo perseguito dall’organizzazione turistica già a partire dal 2015 e consente di sostenere i temi dell’accoglienza ed in particolare della promozione dell’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere la regione turistica più a sud della Svizzera, che da tempo ospita sette stazioni ferroviarie nel suo comprensorio. L’Infopont ambisce però a diventare un punto di contatto anche per la popolazione locale e per quei turisti che continueranno a preferire l’utilizzo dell’auto ai mezzi pubblici e potranno quindi usufruire del nuovo autosilo della SUPSI, collegato alla stazione ferroviaria tramite un comodo sottopassaggio.

All’interno della piccola superficie si potranno ottenere informazioni turistiche sulla regione e consultare prospetti. Si potranno inoltre acquistare i biglietti del Cinema Teatro di Chiasso e gadgets di diverso genere, ma anche alcuni prodotti locali disponibili nella "bottega del territorio". Lo spazio riservato per questa promozione e vendita di prodotti locali è limitato, ma rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito della promozione del territorio e dei suoi prodotti.

L’Infopoint sarà aperto nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.30 ed in occasione di eventi particolari

Mendrisiotto Turismo