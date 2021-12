Anche quest'anno niente “Bianco Natal” in Ticino

LUGANO - Chi sperava di trascorrere un "Bianco Natale", come quello che ormai sopravvive perlopiù nelle tradizionali canzoni e in quei film che affollano i palinsesti televisivi per la sera della vigilia e l'intero 25 dicembre, resterà con ogni probabilità deluso anche per quest'anno. L'ultimo bollettino di MeteoSvizzera non prevede infatti l'arrivo di neve pianura.

Per il weekend di Natale e Santo Stefano, oltre alla preponderanza del rosso degli addobbi, l'altro colore a farla da padrone - almeno per quanto riguarda il cielo - sarà il grigio. Niente neve sotto l'albero ma tante nuvole sopra, con la possibilità di qualche schiarita temporanea e di deboli precipitazioni sparse, soprattutto per la giornata di domenica.

I termometri, sempre restando in pianura, oscilleranno tra minime attorno ai 2 gradi e massime fino a 6-7 gradi. Il Natale con i fiocchi di neve si conferma quindi un evento raro per il nostro cantone.

Per le vallate e la montagna bisogna fare un salto indietro di quasi un decennio, fino al 2013, per ritrovare l'ultima nevicata natalizia a sud delle Alpi. E se scendiamo fino in pianura, le pagine del calendario vanno fatte scorrere a ritroso fino al 2008, quando furono registrati una ventina di centimetri di neve fresca a Locarno.