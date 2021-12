In Ticino 3 morti in un giorno, 231 contagi

BELLINZONA - Continua a mantenersi su cifre preoccupanti la curva dei contagi da Covid-19 in Ticino. Nelle ultime 24 ore l'ufficio del medico cantonale ha registrato 231 infezioni. Il numero è leggermente inferiore alla media di settimana scorsa (299 contagi al giorno) ma aumentano i decessi. Sono tre le vittime attestate tra lunedì e martedì nel nostro cantone.

Nel complesso, scende a 97 il totale dei pazienti ricoverati a causa del contagio. Cinque in meno rispetto a ieri. I decessi non sono avvenuti in casa anziani, dove non si registrano nuovi casi (il totale degli ospiti positivi è fermo a tre) né per contro guarigioni.

La situazione nei reparti di cure intense rimane stabile, con 12 posti letto occupati (ieri erano 13). Il numero è ancora lontano dalla soglia di guardia stabilita dal cantone (32) oltre la quale, come riferito oggi da tio.ch/20minuti, è previsto che scatti il triage.

Si segnalano infine altre tre quarantene di classe, nelle scuole elementari di Locarno-Saleggi, di Giubiasco-Palasio e alla Csia di Lugano. Il totale delle classi in cui è scattata la misura preventiva sale quindi a 22.



