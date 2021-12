Il centro di Lugano si è rimesso la mascherina

LUGANO - Lugano ha rialzato la mascherina. Nelle vie del centro città, da questa mattina, è di nuovo obbligatorio indossarla, come già era accaduto durante il periodo delle feste di Natale dello scorso anno e in occasione della settimana di Pasqua.

A un primo colpo d'occhio, la misura sembra essere stata accolta dalla maggioranza dei cittadini che in queste ore stanno popolando le vie a pochi passi dal lungolago, da chi si ferma alle numerose bancarelle a chi si intrattiene per una chiacchierata ai piedi dell'enorme albero di Natale in Piazza della Riforma.

L'introduzione della mascherina obbligatoria è stata annunciata nella giornata di ieri, quasi in concomitanza con le nuove misure introdotte da Berna. Una misura «precauzionale», ha detto il Municipio di Lugano in una nota, «che consente di aumentare la sicurezza sanitaria e contenere la diffusione del virus» in una zona che è «particolarmente frequentata e a rischio di assembramento in occasione del mercatino natalizio e delle festività».

La problematica degli assembramenti, in questo momento di grande incertezza su quella sarà l'evoluzione della situazione epidemiologica, ha portato l'Esecutivo luganese ad annullare anche i festeggiamenti per la Giornata internazionale del volontariato (che erano previsti per domani) così come la tradizionale cerimonia di Capodanno a Palazzo dei Congressi.

