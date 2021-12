A Chiasso, per ora, il carnevale resta in programma

CHIASSO - Annullamenti su annullamenti. Ma Nebiopoli ancora non cede. Il presidente del carnevale chiassese Alessandro Gazzani riferisce oggi in una nota che il comitato direttivo sta valutando la situazione pandemica insieme alle autorità cantonali e comunali.

«Riteniamo che in questo momento valga la pena attendere le indicazioni dell’autorità cantonale», dichiara Gazzani, specificando che «il Consiglio di Stato ed il Gruppo Grandi Eventi ci hanno promesso una comunicazione nel corso della giornata di domani, a seguito di cui potremo fare dei ragionamenti più precisi».

Nebiopoli «non sottovaluta la situazione», viene ribadito, ma anzi, «sta osservando l’evoluzione con attenzione». «Spegnere il motore organizzativo in questo momento vorrebbe dire non avere la forza di riaccenderlo, quindi le valutazioni sono in corso e potremo rilasciare dichiarazioni mirate tra venerdì e lunedì». «I contratti firmati fino ad oggi ci permettono, dal lato finanziario, di dire stop fino al 31.01.2022 senza incombere in penalità», specifica infine il comitato.

Tipress