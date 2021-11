In Ticino 167 nuovi contagi in ventiquattro ore

BELLINZONA - Anche in Ticino i numeri della pandemia restano alti: nelle ultime ventiquattro ore sono stati accertati 167 nuovi contagi, che raggiungono così quota 38'934 dall'inizio della crisi sanitaria (che nel nostro paese risale al 25 febbraio 2020). Fortunatamente oggi non si registrano decessi legati al coronavirus (sinora se ne contano 1'012). Ieri ne erano stati segnalati due. Lo si evince dall'odierno bollettino delle autorità sanitarie cantonali.

Resta stabile il numero di pazienti Covid nelle strutture ospedaliere. Attualmente se ne contano settanta, come ieri. Di questi, sette si trovano in cure intense.

Altre sette classi in quarantena - Per altre sette classi ticinesi è scattata la quarantena. Queste si vanno ad aggiungere alle 35 attualmente in atto (quattro nelle scuole dell’infanzia, 26 alle elementari e tre alle medie).

Le nuove quarantene di classe riguardano i seguenti istituti: Scuola elementare di Morbio Inferiore (1 sezione), Scuola elementare di Breganzona (1), Scuola elementare di Giubiasco Stazione (1), Scuola elementare Nord di Bellinzona (1), Scuola elementare di Losone (1), Scuola elementare di Locarno (2).

Durante questo mese di novembre nelle scuole ticinesi è stata registrata un'esplosione di quarantene. Considerando anche quelle segnalate oggi, sono 85 quelle scattate nel corso di questo mese (in cui tra l'altro gli istituti sono anche rimasti chiusi una settimana per le vacanze autunnali). A settembre erano 21, a ottobre 26. Le strutture più colpite sono le elementari e le scuole dell'infanzia, dove non è previsto l'obbligo di mascherina.

Nel nostro cantone si contano in totale 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 delle scuole professionali cantonali.

Due positivi in casa per anziani - Nelle ultime ventiquattro ore nelle case per anziani ticinesi sono stati registrati due nuovi casi di coronavirus. Attualmente - lo comunica oggi l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI) - sono sei i residenti positivi, in quattro strutture. Dei sei residenti positivi, tutti e sei sono vaccinati. La maggioranza è asintomatica e solo in pochi casi si riscontrano lievi sintomi.