Come sarà decorata la facciata di Manor?

LUGANO - L'appuntamento è per le 18.25 di stasera su Piazza Ticino. Oppure direttamente in Piazza Dante. Sarà il momento in cui Manor accenderà il Natale luganese, svelando la facciata decorata del suo edificio. Come da tradizione.

«Purtroppo – spiega l'event manager Valter Marconi – le restrizioni Covid non ci hanno permesso nemmeno stavolta di preparare il consueto e atteso spettacolo che ogni anno ha sempre riempito la piazza. Non ci sarà chiaramente il cocktail natalizio. Ma questo non significa che lo spirito di questo momento debba essere dimenticato. Per questo motivo vi invitiamo a seguire l'accensione su Piazza Ticino o a essere in Piazza Dante a partire dalle ore 18.30, ma mi raccomando muniti di mascherina».