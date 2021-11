Rabadan 2022: nessun corteo e nessun Carnevale in città

BELLINZONA - Nel 2020 era stato l'ultimo grande evento organizzato in Ticino. Poi, a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus, l'intero cantone era stato costretto a fermarsi. Niente più assembramenti e niente più momenti goliardici con una folta presenza di pubblico. Due anni dopo il principale carnevale ticinese, così come lo conosciamo, non avrà nuovamente luogo. Verranno però organizzati eventi alternativi all'Espocentro.

Non ci sarà infatti una chiusura della città, e non ci sarà nemmeno il corteo della domenica. Tende e tendine in città saranno possibili, ma nel rispetto delle norme covid e soprattutto su responsabilità dei vari esercenti. «Bellinzona è diversa dagli altri poli, non è un centro spopolato fatto di uffici, ma a Bellinzona la gente vive in centro», ha spiegato il sindaco di Bellinzona Mario Branda in conferenza stampa. Che ha aggiunto: «Sappiamo che c'era grande attesa, ma il Rabadan non è una manifestazione qualsiasi e non può essere paragonata a un concerto o a una partita di calcio o hockey. Chi conosce il Carnevale sa che è un'altra cosa e di questo aspetto abbiamo dovuto tenere conto».

«È stata una decisione sofferta e non da tutti condivisa - ha ribadito il sindaco - ma i rischi a livello di sicurezza erano troppo grandi e la situazione epidemiologica non è rassicurante». Il Carnevale della capitale coinvolge infatti tutti: bambini, giovani e famiglie, ma anche anziani e disabili.