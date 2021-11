È di nuovo corsa al miglior ratafià

ASCONA - È di nuovo caccia al miglior ratafià della Svizzera italiana. A lanciare la seconda edizione del concorso è l'Associazione Girasole Benefico di Elio Moro. Il locarnese, specializzato nella produzione di liquori e digestivi, propone di nuovo la grande sfida che nel 2021 ha riscosso un notevole successo con decine di partecipanti.

«Il ratafià – commenta – è un prodotto che ci identifica nelle nostre radici. Ed è prodotto ancora oggi da molte persone con una miriade di ricette diverse. Ecco perché c'è così tanto entusiasmo attorno al concorso».

Per partecipare occorre inviare una bottiglia da circa 2 decilitri al seguente indirizzo: Elio Moro, Associazione Girasole Benefico, 6612 Ascona. Allo stesso tempo va versata una tassa di iscrizione di 30 franchi sull'IBAN CH59 0825 2015 0749 C001C (BPS Locarno). «Chi preferisce, può allegare direttamente i 30 franchi al pacchetto della bottiglia – dice Moro –. Facoltativo: chi volesse può anche allegare la lista degli ingredienti».

Il termine per le iscrizioni è il 31 gennaio 2022. Il verdetto sarà emanato da un'autorevole giuria a primavera. «Il ratafià non impiegato dalla giuria per gli assaggi sarà venduto attraverso bancarelle benefiche. E il ricavato sarà devoluto alla Lega ticinese contro il cancro». Per qualsiasi informazione Elio Moro è disponibile allo 079 707 95 71.