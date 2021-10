Torna il weekend di vaccinazione senza appuntamento per i giovanissimi

BELLINZONA - Vicino a casa e senza appuntamento. È questa la formula vaccinale offerta dal Cantone agli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni questo weekend. Per l'occasione sabato 23 ottobre verranno aperti i centri di vaccinazione di Mendrisio e Biasca, mentre domenica 24 quelli di Tesserete e Ascona.

La stessa offerta era già stata proposta nel weekend del 2 e 3 ottobre. Allora ne avevano approfittato circa 200 giovani. Il fine settimana verrà ora ripetuto non solo per la somministrazione delle seconde dosi, ma anche per i giovani che desiderano ricevere la prima dose. In questi casi la seconda dose verrà poi somministrata al Centro cantonale di Giubiasco a distanza di tre settimane.

L’appuntamento è per:

Sabato 23 ottobre: Biasca (stabile ex Nickelmash) dalle 9 alle 11 e Mendrisio (Mercato coperto) dalle 13 alle 17;

Domenica 24 ottobre: Ascona (Centro delle protezione civile) dalle 9 alle 11 e Tesserete (Centro della protezione civile) dalle 13 alle 17.

Il Dss ricorda che sul posto sarà sempre presente un pediatra e che i giovani dovranno presentarsi accompagnati da un rappresentante legale.