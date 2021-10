Polizia cantonale, il nuovo Capo Risorse è Christian Loss

BELLINZONA - Nell’ambito della “VISIONE 2025” della Polizia cantonale, strategia che mira a ulteriormente perfezionare il processo di specializzazione di determinati ambiti del Corpo, è prevista la riorganizzazione parziale dei Servizi generali della Polizia cantonale nell’ottica di ottimizzare il supporto all’operatività rinforzando la gestione dei servizi che si occupano di risorse umane, di finanze e degli aspetti tecnici. In questo contesto il Consiglio di Stato ha designato l’Ufficiale, con il grado di tenente, che sarà chiamato ad assumerne la conduzione quale Capo Risorse. La sua entrata in funzione, pure in qualità di sostituto del Capo dei Servizi generali, è prevista nel corso dei prossimi mesi.

Il profilo - Christian Loss, classe 1974 e attualmente attivo quale Commissario capo responsabile dello Staff della Polizia giudiziaria, dirigerà il settore con il grado di tenente. Dal 1996, anno della sua entrata in Polizia cantonale in qualità di Gendarme, ha svolto numerose funzioni in seno al Corpo. In particolare in Polizia giudiziaria a seguito della sua nomina a ispettore del 2002. In questa funzione ha operato presso la Sezione dei reati economico finanziari, il Gruppo Criminalità informatica e lo Staff della Giudiziaria. Nel 2016 è stato nominato Commissario (sostituto capo) dello Staff per poi riprenderne la conduzione in veste di Commissario capo dal 2018. Loss sarà chiamato ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse dei Servizi di competenza attraverso la pianificazione, la valutazione e il controllo, sviluppando in particolare tematiche relative alle risorse umane interne.

Il Consiglio di Stato - che comunica la nuova nomina - ha voluto anche ringraziare Massimo Banfi «per il lavoro svolto nella sua lunga carriera professionale in seno alla Polizia cantonale in qualità di Funzionario dirigente responsabile delle Risorse Umane», formulando infine «i propri auguri a Christian Loss per la sfida che l’attende all’interno della Polizia cantonale».