Ribaltone alle urne: Ghiringhelli canta vittoria

BELLINZONA - Un ribaltone in extremis. L'iniziativa sulla legittima difesa (ri)presentata da Giorgio Ghiringhelli è stata approvata alle urne, dopo essere stata bocciata per un soffio nel 2020 dal popolo. I "sì" sono stati il 52,9 per cento dei voti, contro un 47,1 per cento di contrari. Sono stati scrutinati 108 comuni su 108.

La seconda votazione, indetta dal Consiglio di Stato dopo che il Tribunale federale aveva accolto il ricorso di Ghiringhelli, ha quindi rovesciato il precedente verdetto popolare, che con un 50,3 per cento di "no" aveva cestinato l'iniziativa. Sono 88 i comuni che hanno votato a favore, 19 i contrari.

Giringhelli, con un comunicato diffuso nel pomeriggio quando mancavano solo due comuni allo spoglio, ha cantato vittoria. «In base ai miei calcoli il risultato di Lugano e Bellinzona non muterà l'esito finale, che sarà a favore dell’iniziativa». La nuova legge - ricorda il "Ghiro" nella nota - entrerà in vigore già da oggi. «La mia speranza è che il voto ticinese apra ora un dibattito a livello nazionale». Ghiringhelli non è raggiungibile per un commento: ha deciso «di godermela in silenzio». Dopo 25 anni di politica, l'attivista sopracenerino aveva annunciato in passato che questa sarebbe stata la sua «ultima battaglia».

Ed è forse l'unica sorpresa, in una giornata di previsioni centrate. Votazioni federali a parte, in Ticino l'iniziativa sulle pigioni moderate è stata bocciata con il 54,9 per cento di voti contrari. Quanto al voto sul referendum finanziario obbligatorio, è stata bocciata l'iniziativa (58,2 di contrari) ed è stato accolto il controprogetto del Governo (51,9%).



