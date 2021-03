Un'app per (ri)scoprire Cevio

CEVIO - Ora tutte le informazioni sul Comune di Cevio passano anche da un'app. Si chiama Cevio ed è disponibile per smartphone Android e iOs.

Lo scopo - come spiega il Municipio in una nota - è di coinvolgere tutta la popolazione e i turisti alla riscoperta del territorio e di far avvicinare i cittadini, soprattutto i più giovani, al Comune, tramite un'organizzazione più smart.

La nuova app contiene informazioni sui luoghi da visitare, ma anche un albo comunale elettronico con tutti gli avvisi del Comune. L'opzione ScanMe permette inoltre di scoprire il territorio semplicemente attraverso i QR Code presenti nei siti d'interesse.