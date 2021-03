Anche Muralto si mette la mascherina

MURALTO - Muralto si allena a quanto già deciso dai Comuni a vocazione turistica vicini (Locarno e Ascona) e introduce l’obbligo di indossare durante il periodo pasquale.

Il Municipio ha preso la decisione tenendo conto del forte afflusso di turisti previsti per i prossimi giorni, facendo riferimento all’ordinanza federale sui provvedimenti per combattere il Covid-19 che stabilisce che nello spazio pubblico è necessario portare sempre la mascherina quando non è possibile tenersi costantemente a una distanza di 1,5 metri dalle altre persone.

L'obbligo non varrà evidentemente per tutto il territorio comunale, ma unicamente per le zone sensibili: nell’area della stazione FFS, su Viale Cattori e sul Lungolago (dal confine di Locarno fino al confine con Minusio).

L’obbligo è previsto durante il periodo pasquale, vale a dire da giovedì 1 aprile fino a domenica 11 aprile 2021. Un’apposita segnaletica delimiterà le aree e indicherà le regole.