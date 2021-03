La Via della Pietra si mostra in due video

BELLINZONA - La Riviera è la culla del gneiss rivierasco e del marmo di Castione: pietre, queste, che sono state utilizzate in tutta la Svizzera, ma anche in altre parti del mondo. La promozione del territorio passa quindi irrimediabilmente anche da un elemento naturale. Stiamo parlando del progetto “Via della Pietra”, che è partito alcuni anni fa e di cui è per ora stata conclusa la prima fase, con la realizzazione di una cartina interattiva online e una carta geoturistica.

Ora il progetto passa anche da due video, realizzati dalla videomaker bellinzonese Amanda Caprara, in collaborazione con Marco Monti e Andrea Ragusa di Nebel Productions. Si tratta di due video che hanno l'obiettivo di «emozionare, coinvolgere e far conoscere le potenzialità di un territorio legato alla pietra da un punto di vista naturalistico, industriale e sociale». «Le immagini - si legge in una nota dell'associazione Via della Pietra - sono coinvolgenti, catturano l’interesse dello spettatore proponendo un riuscito miscuglio di aspetti legati alla presenza delle cave, a scorci di paesaggi idilliaci, a monumenti e attività dell’uomo esplicitate sul territorio».

Il progetto Via della Pietra intanto prosegue: è imminente la messa in cantiere della seconda fase che consentirà di marcare il territorio mediante la posa di elementi segnaletici che definiranno lo spazio territoriale del progetto, i suoi principali punti d'interesse e consentiranno l’interazione tra gli elementi segnalati e gli strumenti di mediazione elaborati nella prima fase.

Info: www.viadellapietra.ch