Ladies Run, correte a iscrivervi

LUGANO - La Ladies run torna nel 2021 dopo che la scorsa edizione era stata cancellata dalla pandemia. L'unica corsa tutta rosa del Ticino si terrà sabato 29 maggio in versione... serale. Un evento unico nel suo genere che ripropone anche quest'anno i due percorsi canonici - da cinque e dieci chilometri - e un villaggio interamente dedicato alle donne. «Poter tenere questa manifestazione è una rivincita per tutti», precisano gli organizzatori che l'anno scorso avevano dovuto cedere alla pandemia. «Il nostro obiettivo è quello di proporre un bell’evento senza lasciare nulla al caso ed è per questo motivo che abbiamo apportato alcuni accorgimenti al fine di garantirne lo svolgimento in ogni caso in sicurezza e in tranquillità».

La novità dell'evento serale - Una manifestazione che presenta diverse novità. «In primo luogo si svolgerà in primavera e non a fine estate». E poi c'è quella dell'evento serale. «Percorrere il tracciato del lungolago, del Parco Ciani e del centro cittadino a fine pomeriggio sarà ancora più attrattivo. Anche gli orari - partenza dei 10 km alle 19.00 e dei 5km alle 20.30 - sono pensati per rendere ancora più gradevole la corsa». Partenza e arrivo sono previsti in Piazza Manzoni dove troveranno spazio i consueti servizi del "villaggio rosa" per il dopo corsa.

Per ogni tracciato sono previste quattro categorie di età (U20, D20, D40 e D50) e un premio sarà assegnato alle prime tre classificate. Inoltre, verrà consegnata una maglietta rosa a tutte le iscritte.

Tutte le interessate possono fin da subito correre a iscriversi su http://www.ladiesrunticino.ch/