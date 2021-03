L'autostrada A2 si prepara per il semisvincolo

BELLINZONA - Era atteso e ora si sta per concretizzare: stiamo parlando dell'ulteriore risanamento fonico del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Bellinzona Nord e Bellinzona Sud. Partiranno in questi giorni i primi lavori, che permetteranno di migliorare la qualità di vita dei cittadini che vivono nei pressi dell'autostrada e forniranno anche un importante contributo alla tutela dell'ambiente, come fa sapere oggi l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

In concreto, nell’ambito di questo progetto, in base all’Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF), verranno posate nuove pareti foniche e verrà effettuata la manutenzione di quelle esistenti. Verrà sostituita anche l’attuale pavimentazione e verrà posato un asfalto di tipo fonoassorbente. Tutte queste misure considerano uno scenario di traffico con orizzonte 2030, come pure la messa in servizio del futuro semisvincolo di Bellinzona e permetteranno di ridurre sensibilmente il rumore, in modo tale che i parametri di legge verranno rispettati.

Quest’anno i lavori avverranno principalmente al di fuori dell’asse autostradale (dunque quasi senza intralci al traffico): verrà dato infatti avvio all’esecuzione di tre nuovi impianti di trattamento delle acque. Questi ultimi raccoglieranno le acque inquinate provenienti dal campo autostradale e le purificheranno prima che le stesse vengano immesse nel fiume Ticino.

Gli altri interventi, oltre a quelli per il risanamento fonico e gli impianti di trattamento delle acque, saranno i seguenti: potenziamento delle infrastrutture elettriche; posa delle nuove barriere di sicurezza; risanamento dei cordoli dei manufatti e delle recinzioni di protezione; rifacimento completo della segnaletica orizzontale e infine installazione della nuova segnaletica verticale, compreso l’impianto per la gestione delle grandi deviazioni (pannelli a messaggeria variabile), che sarà aggiornato e reso maggiormente dinamico, facilitandone la lettura da parte dell’utenza. La durata complessiva dei lavori sarà di quattro anni.

Nel contempo verrà pure realizzato il nuovo semisvincolo di Bellinzona: l’inizio dei lavori è tuttora ancora subordinato all’approvazione dei piani di competenza cantonale.

L’investimento complessivo a carico della Confederazione ammonta a circa 170 milioni di franchi.