«Ci vogliono dati più attuali»

BELLINZONA - Quanti rifiuti vengono prodotti in ogni singolo comune ticinese? Per saperlo, bisogna sempre attendere la fine dell'anno. La pubblicazione su sito dell'Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI) avviene infatti a cadenza annuale.

Non ci stanno i granconsiglieri comunisti Massimiliano Ay e Lea Ferrari, che in un'interrogazione indirizzata al Governo cantonale chiedono che la pubblicazione di tali informazioni avvenga più frequentemente. «Visto che i dati degli apporti di rifiuti solidi urbani per i singoli comuni, almeno presso l'Azienda cantonale dei rifiuti, sono disponibili in tempo reale (o quasi!) ci si chiede per quali ragioni questi non siano resi pubblicamente accessibili prima della fine dell'anno seguente».

Una pubblicazione più frequente permetterebbe, infatti, una migliore analisi della produzione dei rifiuti nelle varie realtà locali. Un esempio concreto è la valutazione dell'effetto della nuova tassa cantonale sul sacco, introdotta in tutti i comuni ticinesi all'inizio di quest'anno, spiegano ancora gli interroganti.