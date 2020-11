«Servono aiuti a fondo perso»

BELLINZONA - Enti culturali e società sportive hanno bisogno di legna per l'inverno. Le chiusure imposte dalla pandemia «hanno un indubbio impatto in termini economici e sociali». Per questo una mozione interpartitica, firmata da 16 deputati, chiede al governo ticinese di intervenire in loro soccorso.

I mozionanti - primo firmatario Raoul Ghisletta - chiedono degli «aiuti a fondo perso» a sostegno del mondo della cultura e dello sport in Ticino. «Gli interventi devono compensare, perlomeno parzialmente e tenendo conto dell’eventuale intervento della Confederazione, le perdite di ricavi dovute a questo motivo specifico, in modo da garantire la continuità, in condizioni adeguate, di tali società ed enti».