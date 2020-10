Covid in Ticino: un morto e quattro ricoveri

BELLINZONA - Un nuovo decesso, e 26 contagi. Sono i numeri della pandemia registrati in Ticino nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto l'ufficio del medico cantonale.

In totale salgono dunque a 4517 i positivi dall'inizio della pandemia, otto mesi fa. I pazienti ricoverati salgono a 30, di cui uno in terapia intensiva. I pazienti dimessi dagli ospedali da febbraio sono invece 940, stabili.

Il trend rallenta dunque per quanto riguarda i positivi (domenica erano stati 150) al netto dell'effetto-lunedì, ossia del minor numero di tamponi effettuati in genere la domenica. Lunedì scorso, a confronto, in Ticino erano stati registrati appena 12 nuovi contagi. Il grande balzo in avanti risale a mercoledì, giorno in cui sono stati contati 102 nuovi positivi. Da allora, i casi giornalieri si erano attestati in media attorno al centinaio.

La brutta notizia sono tuttavia i ricoveri, quattro in più in un solo giorno, e il nuovo decesso. Il secondo nel giro di pochi giorni (l'ultimo risale a martedì scorso) dopo mesi di stallo.

Nei giorni scorsi nuovi focolai sono emersi in ambienti scolastici (l'ultimo nel Centro professionale e commerciale di Lugano, con una classe in quarantena) ma anche in alcune case anziani, a Gordola e Maggia, dove una decina di ospiti sono risultati positivi. Da venerdì, nelle case anziani ticinesi sono di nuovo vietate le visite esterne.