I Saleggi passano al Cantone

BELLINZONA - Il passaggio di proprietà dei terreni dei Saleggi di Bellinzona al Cantone è praticamente concluso dopo l'incontro odierno fra le parti.

A Palazzo delle Orsoline le autorità cantonali hanno discusso con i Comuni di Bellinzona e Pollegio e con i rappresentanti di armasuisse Immobili, AlpTransit, l'EOC e il Consorzio correzione fiume Ticino, consolidando le basi per un accordo definitivo che - si legge in una nota del DI - sarà formalizzato a breve.

Nella futura compravendita da parte del Cantone è inclusa anche la permuta di terreni a Pollegio, attualmente di proprietà di AlpTransit San Gottardo SA, in favore di armasuisse Immobili. Una "conditio sine qua non" che di fatto scongiura l'abbattimento dell'Infocentro di Pollegio.

Il terreno dei Saleggi è considerato d'importanza strategica per il Cantone, in particolare per quanto concerne la costruzione del nuovo Ospedale regionale di Bellinzona e della sistemazione idraulica prevista nel progetto, di valenza federale, per la rinaturalizzazione del fiume Ticino.

Il messaggio per l'acquisizione dei terreni sarà presentato al Gran Consiglio durante il prossimo autunno.