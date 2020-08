Anche il Rally del Ticino si arrende al virus

Il 23° rally del Ticino non avrà luogo il 25 e il 26 settembre di quest'anno ma sarà rinviato al 25 e 26 giugno 2021. La scelta - comunicata dagli organizzatori in una nota - è stata presa a causa «dei rigidi concetti sanitari» che avrebbero dovuto essere messi in atto per combattere la pandemia e «dalla decisione del Consiglio federale di autorizzare i grandi eventi solo a partire da ottobre».

Gli organizzatori hanno optato per il rinvio anche per tre altri specifici motivi: la costante incertezza di dover interrompere la gara in qualsiasi momento nel caso in cui dovesse verificarsi un contagio, il rischio etico di spostare equipaggi svizzeri ed esteri e infine i rischi finanziari che comporta un evento di questo tipo.