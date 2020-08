L'InterCity fa capolinea a Lugano? Scatta la petizione

MENDRISIO - Il Mendrisiotto? Con il prossimo cambio d'orario, previsto per il 13 dicembre 2020, sarà collegato al resto della Svizzera con treni regionali diretti a Lugano. Quest'ultima sarà infatti il capolinea dei treni InterCity a lunga percorrenza provenienti da oltre San Gottardo (faranno eccezione due convogli a inizio e fine giornata). E le FFS non intendono cambiare idea, come emerso in questi giorni da una risposta dell'ex regia federale alle autorità di Mendrisio e Chiasso, e alla Commissione regionale dei trasporti.

Ora scatta la petizione online, il cui promotore è il granconsigliere leghista Massimiliano Robbiani. «Il Mendrisiotto per essere collegato al resto del mondo ferroviario dovrà far capo a Lugano - si legge nella descrizione della raccolta firme - è l'ennesimo schiaffo alla nostra regione: Il Mendrisiotto deve poter contare su almeno una fermata della rete ferroviaria internazionale». L'obiettivo è di chiedere al Consiglio di Stato «di presentare con forza questa legittima rivendicazione alle FFS».