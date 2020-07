Il Belgio ci ripensa e toglie il Ticino dalla lista arancione

BELLINZONA - Dopo l'arancione, arriva il semaforo verde per il Ticino. I belgi che intendono venire nel nostro cantone non dovranno effettuare una quarantena una volta tornati a casa.

Bruxelles ha infatti fatto dietrofront togliendo il nome del Ticino - unico cantone svizzero presente nell'elenco - dalla famigerata lista arancione che avrebbe obbligato i turisti belgi a sottoporsi a un test per il Covid-19 e a una quarantena preventiva una volta rientrati in Patria. «Nel pomeriggio - fa sapere Ticino Turismo - si sono svolte proficue trattative con le autorità belghe. A seguito di queste ultime, il Ministero degli esteri belga ha provveduto a modificare la lista».

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Con il turismo ticinese che può tirare un bel sospiro di sollievo, visto che le persone provenienti dal Benelux - quindi l'area che comprende Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo - rappresentano il quinto mercato più importante per il nostro cantone.

Paesi nella lista arancione - Rimangono invece nella lista arancione Cipro (test obbligatorio), Danimarca (test obbligatorio per le Isole Faroe e la Groenlandia) Islanda (test obbligatorio o quarantena e Irlanda (quarantena). Il Ministero degli affari esteri belga raccomanda invece una vigilanza accresciuta per chi andrà in Bulgaria, Croazia, Lussemburgo, Romania e Svezia.

Rosso e verde - Nella lista rossa che indica i luoghi dove i viaggi per i turisti belgi sono vietati, figurano invece diverse zone del Portogallo e della Spagna e Leicester nel Regno Unito. Via libera invece alle vacanze in Germania, Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Svizzera. Tutte queste nazioni sono infatti inserite nell'elenco verde.

Diplomatie.belgium