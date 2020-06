AirTicino individua aerei e collaborazioni

LUGANO - È un lavoro di tessitura di contatti e, talvolta, anche una ricucitura di rapporti incrinati quello che sta impegnando in questi giorni il team di AirTicino. Una compagnia aerea in bozzolo che punta al rilancio dei voli di linea e charter all’aeroporto di Lugano-Agno.

Riannodare i fili - I diretti interessati hanno poca voglia di anticipare notizie. Ma fonti ben informate riferiscono di un recente incontro a Zurigo con i manager di una nota compagnia aerea elvetica. Poco trapela sull’esito dei colloqui, ma sarebbe emersa la disponibilità da parte dell'importante vettore a fornire supporto ad AirTicino per operare da Agno. La trattativa è agli inizi e Massimo Frassi, co-founder della compagnia ticinese, contattato da Tio.ch/20Minuti, «non conferma e non smentisce». L'impressione è che, per paradosso, la crisi che in questo momento colpisce gli hub e le compagnie maggiori potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per gli scali regionali di proporsi come convogliatori di passeggeri sulle rotte internazionali.

I contatti con Embraer - Sempre in questi giorni AirTicino avrebbe ricevuto un riscontro positivo da parte di Embraer. Il costruttore brasiliano di aerei sarebbe in pole position per la fornitura dei velivoli da utilizzarsi ad Agno. A conferma dell’interesse l’azienda fornirebbe ad Air Ticino uno studio “Lugano Kit”, dove sono già state analizzate le migliori performance, dal profilo di motori e freni, per consentire ai propri aerei il miglior avvicinamento alla pista. Rendendolo molto più fluido.