Bandiera svizzera in tutti gli edifici comunali, la Commissione legislativa dice di votare sì

LOCARNO - Una mozione per far si che la bandiera svizzera sia esposta «in modo permanente all'esterno delle sedi scolastiche, comunali e di Palazzo Marcacci, come pure all'interno della sala del CC», quella proposta dall'ex-consigliere comunale di Locarno D'Errico (Lega dei Ticinesi) nel 2017 e che è passata al vaglio della Commissione della legislazione.

Pubblicato oggi, il rapporto, della Commissione, invita il Consiglio comunale ad approvare la mozione - «considerata la frequente presenza di gonfaloni e bandiere negli alberghi, nei ristoranti, come pure in stabili privati» - per la modifica degli articoli relativi (20 ROC e l'inizio dell'articolo 1 dell'ordinanza amministrativa concernente il protocollo).

La palla, quindi, ora passa ai consiglieri.