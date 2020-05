«Mai avrei pensato di organizzare una ricreazione online»

AGNO - Sofia Leoni, insegnante di scuola elementare dal 2008 e mamma di un bimbo di 4 anni, ha lavorato intensamente durante il “lockdown” come tutti i docenti in Ticino, cercando di stimolare l'attenzione dei suoi alunni con fantasia e affetto.

Come valuta questa esperienza di scuola a distanza?

«È stata senza dubbio una nuova modalità di insegnamento per tutti, che definirei “didattica d'emergenza” proprio perché improvvisa e unica per il sistema scolastico. A noi docenti è stata chiesta una reazione rapida e quanto più possibile efficace per rispondere ai nostri compiti formativi ed educativi».

Come hanno lavorato gli allievi?

«Bene. Il Ticino concede a ogni docente una libertà didattica e questa responsabilità è stata confermata anche nella fase di insegnamento a distanza, con una modalità di comunicazione con bambini e famiglie stimolante e costruttiva, come è stato il caso nella mia scuola di Agno. Per insegnare bisogna emozionare. E il fatto di essere in contatto audiovisivo con i miei allievi, a differenza di chi ha dovuto scegliere uno scambio cartaceo di informazioni, è stato un vantaggio non indifferente».

Ha dunque prevalso l'online?

«L'impatto è stato sicuramente considerevole, i bambini hanno potuto superare certi confini altrimenti invalicabili in aula. La sfida di questa didattica a distanza è stata proprio quella di suscitare interesse e motivazione con l'ausilio di uno schermo. La scuola è contatto, sguardi, partecipazione, ovvero presenza. I mezzi digitali ci hanno permesso di accorciare le distanze e, in qualche modo, di farci vedere».

Qual è stata la difficoltà maggiore in questo “lockdown”?

«Sicuramente la durata. Se avessimo dovuto affrontare un periodo di un paio di settimane, avremmo inviato solo degli esercizi di allenamento. Ma davanti a una pausa così lunga e complessa è stato importante proseguire con i vari percorsi d'apprendimento, preparando materiali didattici particolari e “impegnativi”».

Personalmente, cosa le ha dato la scuola a distanza?

«Mi ha ribadito che i metodi sono in continua evoluzione, specie in uno stato di necessità come questo. Mai avrei pensato di dover registrare su youtube le storie da raccontare ai miei bambini o invitarli a svolgere un compito di lettura facendosi riprendere dalla mamma con il telefonino. Ho potuto introdurre nuove regole per cercare di stimolare la mia classe e per aiutare tutti a sentirsi, anche a distanza, membri dello stesso gruppo. Sono felice che il mercoledì pomeriggio abbiamo potuto organizzare una ricreazione in videoconferenza, si è rivelato un momento di gioia per tutti perché ci siamo visti e ci siamo sentiti vicini».

E i genitori l'hanno aiutata?

«Questo sistema di studio da casa ha richiesto la presenza di un adulto al fianco dei propri figli, una figura fondamentale che il bambino a scuola identifica normalmente nel docente di riferimento, che in questa modalità è invece diventato il genitore. Il docente è passato in secondo piano pur rimanendo il regista dell'intera squadra. È questo il nuovo equilibrio che abbiamo dovuto trovare nell'interesse di tutti. I genitori hanno dato il meglio con le loro modalità, soprattutto chi ha seguito due o tre figli. Noi docenti siamo molto grati alle mamme e ai papà che ci hanno dato tanta energia per portare avanti questo particolare progetto. La lontananza ha costituito una difficoltà reale per ogni allievo e anche il ruolo delle operatrici per l'integrazione, che desidero ringraziare, è stato di grande aiuto».