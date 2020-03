Covid-19: il Teatro Sociale di Bellinzona rinvia 5 appuntamenti su 6

BELLINZONA - In seguito alla promulgazione delle nuove direttive per il contrasto della diffusione del coronavirus, il Teatro Sociale di Bellinzona ha aggiornato il programma per il periodo interessato, ovvero, per il momento, fino al 15 marzo prossimo.

Su sei spettacoli in cartellone ne andrà in scena solo uno: "Una notte sbagliata" di Marco Baliani, in programma il 10 marzo prossimo. Rinviati invece "Se la va la gh'ha i röd" della Compagnia Flavio Sala (inizialmente prevista per il 7 e 8 marzo), Sebalter (precedentemente in cartellone per il 13 e 14 marzo) e "Una musica da Oscar" con la Civica Filarmonica di Bellinzona (originariamente programmato per il 15 marzo).

Le nuove disposizioni promulgate venerdì dal Consiglio di Stato vietano lo svolgimento di eventi pubblici o privati con più di 150 presenti, organizzatori compresi.

Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale di venerdì, i casi di contagio da SARS-CoV- 2 confermati sono 210 in Svizzera, di cui 33 in Ticino. Raccomandazioni su come proteggersi dal virus si trovano nella finestra informativa dell'Ufficio federale della sanità pubblica su tio/20minuti e sul sito della Confederazione.

