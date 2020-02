Unica donna in una classe di 14 maschi. Selene appassionata di meccanica 

LUGANO - Avere la passione per la meccanica e l’elettronica, ed essere donna. Un percorso professionale non comune quello scelto da Selene Franceschini, 15 anni, apprendista alla login (l’associazione per la formazione nel mondo dei trasporti) quale operatrice in automazione, un settore in piena evoluzione e alla ricerca di ragazze desiderose di conoscere un percorso ancora troppo maschile. Dopo aver presentato Miro Patocchi, continua il nostro viaggio nel mondo della formazione professionale, in attesa di espoprofessioni, la fiera in programma dal 9 al 14 marzo a Lugano.

Selene ci racconti come hai scelto questo tirocinio particolare?

«Avendo la media avrei potuto continuare gli studi, ma da sempre ho la passione per l’elettronica e la meccanica e con l’aiuto dell’orientatore mi sono avvicinata a questa professione. Trovare un posto di lavoro non è stato semplice, ma la scuola ci ha aiutato a preparare una lettera di candidatura e il CV. Poi, ho frequentato tre stage in azienda e alla fine ho scelto la login, sia per la vicinanza a casa sia per il fatto che è un Centro di formazione che ti permette di imparare il lavoro a 360 gradi».

In questi primi mesi che cosa hai imparato?

«Pensavo mi piacesse di più la parte teorica, invece ho apprezzato il lato pratico. Mi piace il lavoro manuale e infatti sono molto soddisfatta di quanto fatto finora, come alcune lavorazioni meccaniche e saldature di cablaggi per le ferrovie».

Nella tua classe sei l’unica ragazza con altri 14 maschi. Trovi differenza nel modo di lavorare?

«Credo che in generale le ragazze siano po’ più precise e più concentrate sul lavoro e riescono a focalizzarsi meglio sull’obiettivo che devono raggiungere».

Come vedi il tuo futuro?

«Voglio completare la formazione quadriennale, di cui i primi due presso il JBT di login (officina apprendisti) e gli ultimi due in rotazione nei vari reparti di FFS. Poi visto che seguo anche il percorso con la maturità professionale integrata, credo che proseguirò gli studi in ingegneria elettronica o meccanica».

Eri stata a espoprofessioni?

«Sì, ci andai in III media e mi ricordo che mi ero interessata all’elettronica e la formazione di operatore in automazione».