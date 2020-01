Sindaco e cittadini festeggiano l'anno (e il moltiplicatore)

CASTEL SAN PIETRO - Folto pubblico domenica pomeriggio alle scuole comunali di Castello. La tradizionale cerimonia dello scambio d'auguri tra il Municipio e la popolazione, complice la buona notizia del moltiplicatore più basso del Ticino, si è trasformata in un'affollata festa a Castel San Pietro.

La municipale Irene Petraglio e il sindaco Alessia Ponti hanno augurato ai presenti un 2020 «ricco di gioia e soddisfazioni». E hanno colto l'occasione per ricordare i successi dell'anno appena concluso. Come la ristrutturazione della Masseria Cuntitt, dello stabile delle ex scuole e l’ampliamento della Scuola dell’Infanzia, ma anche l'ammodernamento della rete idrica, la posa di impianti fotovoltaici su edifici pubblici e, naturalmente, l'abbassamento del moltiplicatore d'imposta al 55 per cento.

Durante la cerimonia sono inoltre stati omaggiati Lisa Lubrini, una giovane stilista, il pluri-premiato apicoltore locale Taras Jones, ed Elodie Jones, giovanissima campionessa nazionale di ginnastica acrobatica.

foto Comune Castel San Pietro