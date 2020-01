Cercansi pompieri amanti della montagna

LUGANO - Gli incendi boschivi non riguardano solo l'Australia. Proprio per questo il Corpo pompieri di Lugano, che da anni dispone di una sezione di montagna specializzata, sta cercando nuove leve per svolgere il delicato compito di proteggere il nostro verde.

Negli ultimi anni, infatti, il Ticino è sempre più spesso colpito da roghi nei boschi. Da qui il bisogno di «nuove leve, motivate e che siano disposte a mettersi a disposizione per la protezione del nostro territorio», come sottolinea il capitano dei Pompieri di Lugano, Omar Della Chiesa.

I compiti della sezione - In generale la sezione di montagna viene ingaggiata nella lotta agli incendi boschivi sia nel contesto di interfaccia uomo-bosco che in terreni isolati o in alta quota. Questi specialisti vengono equipaggiati con dispositivi di protezione individuale e vestiario specifici e adatti alla loro missione. Da qualche anno i pompieri di montagna sono chiamati in rinforzo ai pompieri urbani della città di Lugano anche in occasioni di eventi meteorologici particolari, quali tempeste, alluvioni o forti nevicate.

L'appello - Si cercano quindi uomini e donne dell'età compresa fra i 18 e i 40 anni che abitano in un comune convenzionato. Personale a cui piace la montagna, con una costituzione fisica adatta a lunghi ingaggi in terreni anche difficili. Militi a cui piace lavorare in team rispettando la gerarchia di Comando.

Viene offerta una formazione di alto livello in un ambiente di lavoro gradevole. Le formazioni obbligatorie e gli ingaggi durante gli interventi sono retribuiti secondo i decreti in vigore.

Tutta la documentazione al seguente link: concorsi.lugano.ch

Pompieri Lugano