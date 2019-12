«Ci hanno tolto la Messa di Natale. Perché?»

LUGANO - Una piccola polemica natalizia ha generato dei malumori tra i frequentatori della Basilica del Sacro Cuore di Lugano. Il motivo? La scelta del coro per la S. Messa di Natale.

A lamentarsi sono alcuni componenti della corale della Basilica, da anni protagonisti del sottofondo canoro di questa specifica celebrazione. Ma non questa volta. Proprio l'anno in cui la messa sarà trasmessa in eurovisione. Per l'occasione straordinaria è stato scelto infatti il coro di Massagno, che sarà accompagnato da una piccola fanfara.

«Per anni abbiamo sempre cantato sia la messa di mezzanotte che quella del 25 mattina», sottolineano dalla corale della Basilica di Lugano non nascondendo l'amaro in bocca. Secondo alcuni rappresentanti del coro, inoltre, sarebbe mancata in qualche modo la comunicazione da parte del parroco, Don Italo Molinaro, che interpellato avrebbe tagliato corto senza chiarire il perché di questa scelta.

La delusione non riguarderebbe solo i rappresentati del coro, ma anche chi alla funzione religiosa vi prende parte da "spettatore": «La gente di Molino Nuovo ci vuole bene. È giusto che sappiano che non è dipesa da noi la nostra assenza».

Per capire quale sia l'origine di questo fraintendimento abbiamo cercato di contattare il parroco che, tuttavia, non è stato reperibile per l'intera giornata di domenica.

Da parte loro, i rappresentanti del coro della Basilica sono quantomeno riusciti a trovare una chiave di lettura positiva in tutta questa vicenda: «Almeno canteremo la messa di mezzanotte. Come facciamo da tantissimi anni: con gioia».