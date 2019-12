Pazzo video sulla neve: a Pesciüm e dintorni si brinda

AIROLO – «La neve è in condizioni perfette. Siamo pronti». Mauro Pini, direttore degli impianti sciistici di Airolo-Pesciüm, lancia alla grande le imminenti vacanze natalizie. Le seconde sotto la sua gestione. Con la telecamera, Tio/20minuti è andato sul posto per testare le parole del boss. E da parte degli sciatori presenti la risposta è stata unanime. Neve meravigliosa. Mai come quest’anno.

Nuovi percorsi – Per non farsi mancare nulla la stazione è andata ben oltre. «Abbiamo inaugurato nuovi percorsi – evidenzia Pini –. La gente avrà di che divertirsi. E abbiamo pensato anche alle famiglie».

Viva i bambini – Parte il conto alla rovescia anche per i corsi di sci. «Aspettiamo i ragazzi a braccia aperte», dice una monitrice con il sorriso. Sulle nevi incontriamo anche un docente che sta trascorrendo la settimana bianca con i suoi allievi. «Posso confermare che davvero il manto nevoso è eccezionale. E calcolate che sono anni che frequento questa stazione».

Spazio per tutti – È un inverno felice per la stazione leventinese. La neve è arrivata presto e in abbondanza. Le proiezioni indicano che ad Airolo-Pesciüm nelle prossime settimane si riverseranno centinaia e centinaia di appassionati. «Ma c’è spazio per tutti», ironizza Andrea Rinaldi, responsabile marketing.

After ski – La stazione sta puntando parecchio anche sull’aspetto dell’after ski. Non solo con il ristorante, situato a quota 1.700 metri. «Alla partenza delle funivie – evidenzia Rinaldi – c’è il nostro bar, la Chièuna. È un punto di aggregazione, un luogo d’incontro in cui passare momenti felici e spensierati al termine di una giornata di sano sport. Ma è anche un locale in cui saranno organizzati eventi musicali specifici. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti».

TIO/20M/Giordano