Torna il tradizionale tuffo in Paradiso

PARADISO - L’ormai tradizionale manifestazione “Un tuffo in … Paradiso” si terrà sul Lungolago il 26 dicembre, con ritrovo alle ore 10.00 e partenza alle 10.30. La nuotata popolare si svolge su una distanza di 30 metri ed è senza classifiche né rilievi cronometrici.

L’età minima per i partecipanti è di 11 anni, per i minorenni è richiesta l’autorizzazione scritta di un genitore o rappresentante legale, in particolare per i partecipanti tra gli 11 e i 16 anni è richiesto l’accompagnamento di una persona maggiorenne in acqua durante il tragitto. Ogni partecipante deve inoltre disporre di una copertura personale di responsabilità civile (RC).

La manifestazione avverrà con qualsiasi tempo. Le pre-iscrizioni sono da effettuare entro il 23 dicembre (ore 12.00) al telefono 091 985 04 73, via e-mail (manifestazioni@paradiso.ch) oppure al servizio informazioni al pianterreno del Palazzo del Municipio.

“Un tuffo in … Paradiso”, l’avventura insolita della nuotata natalizia in pieno inverno, ha da subito riscosso un crescente favore tra partecipanti e pubblico. La prima edizione si era tenuta nel 2014 e negli anni è diventato un appuntamento tradizionale, tra i più insoliti e divertenti della regione.