La tappa locarnese del Knie è a rischio

LOCARNO - Bellinzona e Lugano. Per ora sono queste le tappe ticinesi confermate della tournée 2020 del Circo Knie. E Locarno? Il tendone dovrebbe toccare le rive del Verbano il 17 e il 18 novembre 2020, ma «tutto dipende dalla soluzione che si potrà trovare con l’amministrazione cittadina per quanto riguarda un’ubicazione alternativa» fa sapere il management del circo nazionale.

Sinora il tendone veniva infatti montato su un terreno in via delle Scuole. Un’ubicazione che per gli organizzatori «non è più idonea, a meno di ingenti investimenti nell’infrastruttura tecnica, soprattutto per motivi di sicurezza». Si tratterebbe di una spesa finanziaria che per due giornate di esibizione è considerata come «molto elevata».

Gli appassionati del Locarnese dovranno quindi fare capo agli spettacoli di Bellinzona o Lugano? Per ora non è ancora detta l’ultima parola. Fatto sta che la tappa sul Verbano quest’anno è stata annullata per le forti piogge che «hanno reso estremamente difficili le condizioni della piazza dove avrebbe dovuto essere montato il tendone». A seguito dell’episodio, Patriziato e Municipio di Ascona avevano dato la disponibilità di ospitare il circo.