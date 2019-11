Il maltempo cancella la tappa locarnese del Knie

LOCARNO - Niente tappa a Locarno per lo spettacolo del centenario del Circo Knie. Il maltempo che ha imperversato negli scorsi giorni in Ticino ha infatti costretto gli organizzatori ad annullare gli spettacoli previsti per i prossimi 12 e 13 novembre in via delle scuole. «Le forti piogge cadute recentemente - puntualizza il Circo tramite un comunicato stampa - hanno reso estremamente difficili le condizioni della piazza dove avrebbe dovuto essere montato il tendone».

Per questo motivo il Circo Knie - a malincuore - si vede costretto a disdire le date locarnesi della propria tournée. «I biglietti già acquistati - viene precisato nella nota - potranno essere restituiti fino al 14 dicembre presso Ticketcorner o nei relativi punti di prevendita dove sono stati acquistati. In alternativa sarà possibile chiedere un cambio con le tappe di Bellinzona e Lugano».

Gli spettacoli nella Capitale (9-10 novembre) e in riva al Ceresio (14-17 novembre) si svolgeranno infatti come da programma.